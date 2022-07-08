Объем выданных физлицам кредитов в Узбекистане вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2022 года объем кредитов, выданных физическим лицам в Узбекистане, вырос на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,3 триллиона сумов, или 5,6 миллиарда долларов) - до 77,6 триллиона сумов (7,2 миллиарда долларов). Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, выданные в январе - мае 2022 года физлицам в Узбекистане ипотечные кредиты составили 39,6 триллиона сумов (3,6 миллиарда долларов), микрокредиты – 14 триллионов сумов (1,3 миллиарда долларов), потребительские кредиты – 12 триллионов сумов (1,1 миллиарда долларов).

При этом объем кредитов, выданных юридическим лицам в Узбекистане, вырос в январе - мае 2022 года на 12,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (237,5 триллиона сумов, или 21,9 миллиарда долларов) - до 267,6 триллиона сумов (24,7 миллиарда долларов).

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