Объем оказанных населению Узбекистана услуг вырос за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года в Узбекистане объем оказанных населению услуг вырос на 23.2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (106,8 триллиона сумов, или 9,8 миллиарда долларов) - до 131,6 триллиона сумов (12 миллиардов долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, объем услуг связи и информации в указанный период составил 8,4 триллиона сумов (771 миллион долларов), транспортных услуг – 28,9 триллиона сумов (2,6 миллиарда долларов), услуг в сфере торговли – 32,9 триллиона сумов (три миллиарда долларов), финансовых услуг – 30,2 триллиона сумов (2,8 миллиарда долларов), услуг в сфере здравоохранения – 2,4 триллиона сумов (218,7 миллиона долларов).

В январе - мае 2022 года наибольший объем оказанных услуг населению пришелся на город Ташкент, а также Ташкентскую область, наименьший - на Сырдарьинскую область.

В указанный период объем оказанных услуг на душу населения в Узбекистане составил 3,7 миллиона сумов (342,2 доллара).

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