Авиакомпания Air Arabia запускает рейсы из Абу-Даби в Ташкент

7 декабря в международном аэропорту Ташкента приземлился самолет авиакомпании Air Arabia из Абу-Даби, ознаменовав открытие прямого авиасообщения между двумя городами. К запуску первого рейса была приурочена пресс-конференция при участии исполнительного директора группы компаний Air Arabia Адель Аль Али, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

«Мы рады объявить об открытии прямых рейсов из Абу-Даби в Ташкент и благодарим наших партнеров за поддержку. Наша цель - это соединять людей и делать путешествия доступными. Увеличение числа рейсов и направлений между нашими странами станет важным шагом для развития туризма, торговли и деловой активности. Сейчас шесть раз в неделю осуществляются полеты в Шарджу, теперь добавляются два рейса в Абу-Даби. В каждой стране, где мы работаем, мы стремимся обеспечить как минимум ежедневные рейсы. Это повысит мобильность и создаст больше возможностей для наших потенциальных пассажиров», - сказал исполнительный директор группы компаний Air Arabia Адель Аль Али.

«Авиакомпания Air Arabia наш партнер c 2020 года. Поэтапно частота полетов увеличивалась. В ноябре этого года мы открыли рейсы из Намангана в Шарджу. Сегодня открываем новое направление - Абу-Даби - Ташкент - Абу-Даби. Это очень важное мероприятие как для нас, так и для авиакомпании. Это подтверждает и визит гостя столь высокого уровня - Господина Адель Аль Али. Мы приветствуем новые авиакомпании и стараемся создать им максимально комфортные условия и выгодные тарифы для полетов в Узбекистан», - отметил заместитель председателя правления Uzbekistan Airports Боходир Мирусманов.

Пассажирские рейсы по маршруту Абу-Даби - Ташкент - Абу-Даби будут осуществляться на регулярной основе по средам и субботам на комфортабельных самолетах типа Airbus-320. Напомним, в конце ноября авиакомпания Air Arabia запустила регулярное авиасообщение между Шарджой и Наманганом.