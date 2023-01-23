Узбекистан изучил опыт Азербайджана в области управления миграцией - ГМС

БАКУ /Trend/ - Узбекистан изучил опыт Азербайджана в сфере миграционного управления.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Азербайджана.

Недавно делегация Узбекистана во главе с заместителем начальника Главного управления и регистрации гражданства Министерства внутренних дел Азизом Мехмоновым совершила поездку в Азербайджан.

Узбекская делегация посетила Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и другие структуры Азербайджана, а также провела встречу с начальником Главного управления миграционной политики и правового обеспечения Вахидом Гахрамановым для обмена опытом в области управления миграцией.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются на двусторонней и многосторонней основе в различных областях, включая управление миграцией.

По итогам переговоров стороны договорились осуществлять меры, направленные на продвижение взаимовыгодного сотрудничества в области миграции, в том числе путем обмена визитами делегаций двух стран.

Кроме того, делегация из Узбекистана ознакомилась с условиями и принципами работы Бакинского городского центра содержания нелегальных мигрантов, центра ASAN xidmət, а также регионального миграционного учебного центра в Азербайджане

Ранее, в июне 2022 года, Правительство Азербайджанской Республики и правительство Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией.