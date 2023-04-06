Парламент Узбекистана поддержал соглашение о взаимных поставках вооружений с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Сенаторы Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе 39-го пленарного заседания одобрили закон о ратификации соглашений с правительством Азербайджана о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на пресс службу парламента.

В ходе заседания, сенаторы одобрили законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в военной области (Ташкент, 21 июня 2022 г.)», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве (Ташкент, 21 июня 2022 года)».

Напомним, что данные соглашения между правительствами Азербайджана и Узбекистана были подписаны в ходе рабочего визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан 21 июня 2022 года.

Отметим, что 39-ое пленарное заседание парламента Узбекистана проходит 6-7 апреля 2023 года.