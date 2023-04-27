ACWA Power планирует реализацию проекта по производству «зеленого» водорода в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компания ACWA Power реализует проект, связанный с производством «зеленого» водорода в Узбекистане.

Как передает корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал председатель совета директоров ACWA Power Мухаммад Абдулла Абу Найан.

Он отметил, что это станет вторым самым большим подобным проектом в мире.

Абу Найан подчеркнул, что портфель проектов компании ACWA Power (Саудовская Аравия) в Узбекистане составляет 7,5 миллиарда долларов.

«Более 7,5 миллиарда долларов приходится на 10 проектов нашей компании в Узбекистане. Вскоре мы перейдем этот порог и значительно увеличим инвестиции», - сказал он.

По словам председателя совета директоров, портфель проектов ACWA Power в Узбекистане является вторым самым крупным вложением компании за пределами Саудовской Аравии.