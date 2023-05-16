Узбекский лоукостер рассматривает возможность запуска рейсов в города Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Узбекский лоукостер "Centrum Air" планирует запуск рейсов между городами Узбекистана и Азербайджана.

Об этом сообщил Trend представитель отдела внешних связей компании Дилшод Ишанкулов.

По словам Ишанкулова, для успешного запуска рейсов Centrum Air занимается изучением потенциального пассажиропотока.

"В настоящее время мы изучаем потенциальный пассажиропоток и планируем запустить авиарейсы между городами Узбекистана и Азербайджана. Сейчас сложно назвать сроки начала осуществления рейсов. Но мы настроены оптимистично", - сказал он.

Ишанкулов подчеркнул, что узбекский лоукостер начал выполнять пассажирские рейсы под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года, и с тех пор компания выполняет пассажирские рейсы не только по местным направлениям, но и по международным.

"Наша авиакомпания начала осуществлять регулярные и чартерные пассажирские рейсы под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года. По состоянию на 12 мая 2023 г. обслужено более 200 пассажирских рейсов, как по местным, так и международным направлениям. Наша авиакомпания осуществляет международные рейсы в ОАЭ, Египет, Грузию, Саудовскую Аравию и Казахстан", - добавил представитель компании.

Кроме того, Ишанкулов сообщил, что в ближайшее время узбекский лоукостер планирует запустить рейсы в Европу, Юго-Восточную Азию, а также в страны Ближнего Востока.