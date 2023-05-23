"Узбеккосмос" стремится привлечь к сотрудничеству частный сектор

БАКУ /Trend/ - Агентство космических исследований и технологий Узбекистана ("Узбеккосмос") стремится привлечь частный сектор к сотрудничеству.

Как сообщили Trend в "Узбеккосмос", после реализации приоритетных задач агентство направит усилия на развитие рынка для частного сектора, чтобы в дальнейшем выступать в роли регулятора, оказывая поддержку компаниям, которые займутся внедрением космических и спутниковых технологий.

"В связи с этим нашими специалистами также проводится работа по разработке закона "О космической деятельности". Это предусмотрено концепцией развития космической отрасли в 2022-2026 годах", - сказали в организации.

В агентстве отметили, что сегодня правительством Узбекистана перед космической отраслью страны поставлена задача продемонстрировать экономическую рентабельность наукоемких технологий, запустить первичные процессы с вовлечением в дальнейшую деятельность частного сектора.

"Наше агентство создано в 2019 году решением Президента, сейчас в Узбекистане полноценно запущен государственный космический мониторинг, в рамках которого мы занимаемся дистанционным измерением деформаций земной поверхности на обширных территориях. Данные получаем со спутников зарубежных операторов. Мониторинг успешно интегрируется в процесс оцифровки отраслей. Так, например, мы значительно продвинулись в работе с данными о запасах воды, лесных ресурсов, тесно сотрудничаем с аграрным сектором. Кроме того, мониторинг нацелен на выявление "слепых зон": незаконное строительство, правонарушения по утилизации мусора (свалки), рациональное регламентирование использования природных ресурсов. Только за прошлый год мы передали в соответствующие надзорные и правоохранительные зоны отчёты, которые потенциально принесут экономике пользу - как прямую, так и косвенно", - сказали в "Узбеккосмос".