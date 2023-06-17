Китай и Узбекистан имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в альтернативной энергетике - ЦЭИР

БАКУ /Trend/ - Китай и Узбекистан имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Как сообщили Trend в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана, с учётом технологического лидерства Китая в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также действующих финансовых инструментов поддержки проектов, научно-практическое сотрудничество между двумя странами в секторе возобновляемых источников энергии может быть значительно увеличено.

"Привлечение в развитие энергетической сферы Узбекистана китайских компаний JinkoSolar Holding Company, JA Solar Technology Company, Trina Solar Company, LONGi Green Energy Technology Company, Suntech путем создания совместных предприятий в Узбекистане позволит наладить производство солнечных панелей, а с компанией Xinjiang Goldwind Science&Technology Co. - ветровых турбин", - сказали в ЦЭИР.

Более того, сотрудничество с компанией Shanghai Electric Group Company по разработке и реализации проектов в сфере строительства ТЭЦ со сверхнизкими выбросами может решить также вопрос по переработке бытовых отходов, считают специалисты Центра.

"Китай является одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. Китай представляет собой огромный рынок для продукции, что может открыть перспективные возможности для Узбекистана по увеличению экспорта и диверсификации производства", - добавили эксперты.