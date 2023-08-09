Золотовалютные резервы Узбекистана сокращаются четвёртый месяц подряд

БАКУ /Trend/ - По данным Центрального банка, официальные резервные активы Узбекистана на 1 августа составили 33,72 миллиарда долларов, немного сократившись за июль на 71,8 миллиона долларов, передает Trend.

Это уже четвертый месяц подряд, когда резервы сокращаются; с начала текущего года они уменьшились на 2,12 миллиарда долларов.

Стоимость золотого запаса уменьшилась на 67,1 миллиона долларов, достигнув 23,02 миллиарда долларов. Физический объем драгоценного металла вырос на 0,3 миллиона тройских унций (9,3 тонны) и составил 11,8 миллиона тройских унций (приблизительно 367 тонн). Это может свидетельствовать о возможной экспортной деятельности Узбекистана в июле. В общей сложности за семь месяцев запас золота сократился почти на 28 тонн.

Однако продажа золота не привела к пропорциональному увеличению резервов в иностранной валюте. Резервы в иностранной валюте уменьшились на 14,9 миллиона долларов и составили 9,56 миллиарда долларов. Этот показатель стал антирекордом за весь период статистики с 2013 года, аналогичный рекорд был установлен в прошлом месяце. С начала текущего года валютные резервы сократились на 2,08 миллиарда долларов.

В июле стоимость этого драгоценного металла поднялась с 1931,9 до 1971,9 долларов за тройскую унцию.