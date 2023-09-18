В Узбекистане прошел спортивный фестиваль Challenge Samarkand - 2023

БАКУ /Trend/ - 16-17 сентября в Самарканде прошел спортивный фестиваль Challenge Samarkand - 2023 (гонка по триатлону, вошедшая в состав Challenge Family).

Как сообщает Trend, Challenge Family - один из известных международных брендов спортивных соревнований, а именно гонок по триатлону на различные дистанции, которые проходят в 30 странах. В общей сложности гонки Challenge Family насчитывают более 50 тысяч участников ежегодно.

Плавательный этап соревнования Challenge Samarkand прошел на гребном канале с заплыва на 1,9 километра.

Вело-этап на дистанцию 86 километров стартовал в туристическом комплексе «Silk Road Samarkand» и состоял из двух кругов.

Беговой этап прошел на территории туристического комплекса «Silk Road Samarkand», где спортсмены пробежали 21,5 километра.

В рамках фестиваля также прошел Чемпионат Узбекистана по триатлону для профессионалов.

Отметим, что в мероприятии приняли участие более 2000 атлетов, большая часть из которых прибыла из-за рубежа.