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Производство автомобилей в Узбекистане выросло в три раза

Узбекистан Материалы 17 декабря 2023 05:26 (UTC +04:00)
Производство автомобилей в Узбекистане выросло в три раза

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Вопреки трудностям в логистике, объем производства автомобилей в Узбекистане за последние годы вырос в три раза, и ожидается, что к концу текущего года общее количество достигнет 415 тысяч единиц, передает Trend.

С целью стимулирования конкуренции в отрасли внедрены три новых частных автопроизводителя и престижные зарубежные бренды. На восьми заводах страны в настоящее время производится множество типов автотранспорта, включая грузовики, легковые автомобили, сельскохозяйственную и специализированную технику.

Более 2 тысяч предприятий отрасли тесно сотрудничают друг с другом, и более половины компонентов производятся на локально.

Спрос на автомобили остается высоким как на внутреннем, так и на международном рынке, усиливая конкуренцию между производителями автомобилей.

В следующем году также планируется запустить автозавод, способный производить 10 тысяч электромобилей ежегодно.

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