Названо число ГЭС, построенных в Узбекистане за этот год

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Узбекистане было возведено восемь гидроэлектростанций, сообщает компания "Узбекгидроэнерго", передает Trend.

Согласно информации, эти гидроэлектростанции были построены в различных регионах страны, включая Ташкентскую, Андижанскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую области. В частности, были построены три крупных и пять микро гидроэлектростанций. Общая мощность новых гидроэлектростанций составляет 190 мегаватт.

Исфаринская микрогидроэлектростанция-1 в Кизирикском районе Сурхандарьинской области стала первой полностью национальной электростанцией, где все этапы, включая проектирование и установку оборудования, были выполнены узбекскими специалистами.

В 2023 году предприятия "Узбекгидроэнерго" произвели 7 миллиардов кВт-ч электроэнергии, что на 8% превышает аналогичный период 2022 года.

Согласно данным "Узбекгидроэнерго", количество гидроэлектростанций в Узбекистане увеличилось с 35 в 2017 году до 58. Мощность гидроэлектростанций выросла с 1856 мегаватт до 2233 мегаватт.

На текущий момент, в соответствии с Инвестиционной программой, на стадии строительства и монтажа находятся 13 инвестиционных проектов общей мощностью 749 мегаватт.