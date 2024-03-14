Вице-президент АБИИ обсудил в Узбекистане находящиеся на стадии разработки проекты

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вице-президент и корпоративный секретарь Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Лудгер Шукнехт посетил Узбекистан для проведения встреч на высоком уровне и обсуждения находящихся на стадии разработки проектов, а также организации Ежегодного собрания АБИИ в Самарканде в сентябре этого года.

Как сообщили в четверг Trend в АБИИ, в ходе визита Лудгер Шукнехт провел продуктивные встречи с Джамшидом Ходжаевым, заместителем премьер-министра, Лазизом Кудратовым, министром инвестиций, промышленности и торговли и также председателем совета управляющих АБИИ, а также Илхомом Махкамовым, министром транспорта и Бобуром Усмановым, заместителем министра иностранных дел. Темами для обсуждения стали проекты АБИИ, находящиеся в стадии разработки, а также начало подготовки к Ежегодному собранию.

Ранее, в январе этого года, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Цзинь Лицюнем, президентом АБИИ в штаб-квартире банка в Пекине. В ходе встречи была подписана трехлетняя инвестиционная программа. Визит Президента Узбекистана подчеркнул ключевую роль АБИИ в усилиях страны по достижению Целей устойчивого развития.

"Мы успешно провели конструктивные и результативные переговоры с нашими партнерами в Узбекистане. Меня вдохновляет стремление страны к прогрессу и ее готовность к плодотворным дискуссиям, в особенности в преддверии Ежегодного собрания АБИИ", - отметил вице-президент Лудгер Шукнехт.

Еще одним ярким событием в рамках визита вице-президента стала поездка в Самарканд. В сопровождении заместителя хокима (главы исполнительной власти) Самарканда он осмотрел Конгресс-центр SilkRoad Samarkand, где, как ожидается, пройдет Ежегодное собрание. Шукнехт также побывал в исторических местах города и ознакомился с культурным наследием, продегустировал традиционные блюда, отражающие богатое кулинарное наследие этого удивительного региона.

Отметим, что на сегодня инвестиционный портфель АБИИ в Узбекистане составляет более 3 миллиардов долларов, вложенных в 13 проектов в сферах энергетики, транспорта, в "зеленое" финансирование и водную инфраструктуру.