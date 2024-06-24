Узбекистан и Монголия подписали ряд документов о сотрудничестве

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Монголия подписали 14 документов о сотрудничестве.

Как передает в понедельник Trend, подписание состоялось по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Главы Узбекистана и Монголии подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

В частности, были подписаны следующие документы:

– Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024-2026 годы;

– Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;

– Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;

– Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024-2025 годы;

– Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;

– Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;

– Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;

– Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;

– Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;

– Протокол о создании совместного Делового совета;

– Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.

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