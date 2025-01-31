В Самарканде пройдет международная конференция по искусственному интеллекту

БАКУ /Trend/ - 7-8 августа этого года в Самарканде состоится международная конференция, посвященная вопросам развития искусственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на международном цифровом форуме Digital Almaty 2025 в Алматы.

"Узбекистан приглашает своих партнеров принять участие в предстоящем мероприятии. Мы считаем, что укрепление регионального сотрудничества, консолидация усилий и активный обмен опытом в области искусственного интеллекта будут способствовать раскрытию его полного потенциала",- сказал он.

Напомним, что на заседании Совета глав государств СНГ 8 октября прошлого года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сделать встречи экспертов и аналитиков стран Содружества в области искусственного интеллекта регулярными. В рамках этого предложения была инициирована организация тематической конференции, которая пройдет в Самарканде.