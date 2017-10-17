ЕС призвал США сохранить СВПД по иранскому атому

17 октября 2017 10:58 (UTC+04:00)

Европейский союз подчеркнул необходимость сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его основой международной архитектуры нераспространения ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении глав МИД стран ЕС по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, передает Иран (ИРНА).

"СВПД – плод 12-летних дипломатических усилий при посредничестве ЕС, единогласно одобренный Советом Безопасности ООН в резолюции 2231, – является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и имеет решающее значение для безопасности региона", говорится в принятом в Брюсселе постановлении.

"Его успешная реализация продолжает обеспечивать в дальнейшем исключительно мирный характер ядерной программы Ирана", пишется в документе Совета ЕС, отмечая, что МАГАТЭ уже восемь раз подтвверждало соблюдение Ираном положений ядерной седлки.

"ЕС полон решимости и дальше в полной мере и эффективно выполнять все части СВПД. ЕС подчеркивает, что снятие санкций, связанных с ядерным оружием, оказывает положительное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном, включая выгоды для иранского народа. Это укрепляет сотрудничество и позволяет вести постоянный диалог с Ираном", говорится в постановлении.

"Европейский союз расценивает решение президента Трампа не подтверждать соблюдение Ираном СВПД в контексте внутреннего американского процесса. ЕС призывает США сохранить приверженность СВПД и оценить последствия для безопасности США, их партнеров и региона, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги", отмечается в документе ЕС.

Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по Ирану. В обращении к нации Трамп отказался подтверждать соблюдение Ираном условий ядерного соглашения, обвинив страну в его неоднократном нарушении. Он также пригрозил, что в случае необходимости США могут в любой момент выйти из соглашения. При этом Трамп намерен призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции, обвинив его в поддержке и финансировании террористов в регионе.

Azernews Newspaper
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