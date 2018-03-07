На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4

7 марта 2018 19:51 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в провинции Керман на юго-востоке Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 14.46 по времени UTC (17.46 мск) в 16 километрах от города Кахнудж, население которого составляет, по данным на 2016-17 год, порядка 50 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

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