В Испании на одном из избирательных участков умер мужчина

28 апреля 2019 22:38 (UTC+04:00)

Мужчина умер на избирательном участке в городе Сан-Себастьян (Страна Басков) во время досрочных парламентских выборов в Испании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Причиной смерти мужчины, который передвигался на коляске, стал сердечный приступ, сообщило агентство Efe со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства. Прибывший на место врач попытался реанимировать мужчину, однако не смог его спасти.

В воскресенье в Испании проходят досрочные парламентские выборы. По их итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов из 266. В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно.

Явка на выборах к 14.00 (15.00 мск) составила 41,5% избирателей.

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