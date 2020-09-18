Южный Парс: газовая цивилизация Ирана на Персидском заливе

Доработка 13 фаз Южного Парса за последние 7 лет на юге Ирана привела к тому, что суточная добыча газа на этом газовом совместном месторождении достигла 700 млн кубических метров, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане как уже раньше отметил, таким образом газовая и промышленная цивилизация Ирана на Персидском заливе дополненя.

С начала администрации иранского президента Хасана Рухани в 2013 году развитие месторождения Южный Парс был назван как один из приоритетов министерства нефти страны.

В то время, когда объем суточной добычи газа Ирана в 2013 году составил 285 млн куб. м, добыча газа Катаром на месторождении Южный Парс составила 570 млн куб. м в день. Сегодня добыча газа Ираном на месторождении Южный Парс превысит добычу газа Катаром, с которым Иран делит месторождение.

Иранский министр нефти также отметил, что 17 фаз Южного Парса уже доработаны, и продолжится разработка лишь одну НПЗ на этом месторождении.

Ирану удалось увеличить объем добычи газа в 1,5 раз в стране, и в 2,5 раз на месторождении Южный Парс за последние 7 лет.

С увеличением добычи газа на Южном Парсе, 72% легкого газа по трубопроводам страны обеспечивается на этом месторождении, так что Иран теперь может экспортировать жидкую топливу и нефтепродукты вместо сжигания.

Иран ввел в эксплуатацию 11 фаз газового месторождения Южный Парс - 15ю,16ю, 12ю, 17ю, 18ю, 19ю, 20ю, 21ю, 22ю, 23ю и 24ю за последние годы.

Южный Парс - гигантское газовое месторождение в Персидском заливе.

Месторождение занимает площадь 9,7 тыс. км2, из которых 3,7 тыс. км2 находятся в территориальных водах Ирана, а 6 тыс. км2 - принадлежит Катару, где месторождение носит имя Северный купол.

Иранский проект по разработке месторождения на 1мэтапе делится на 24 стандартных фазы.