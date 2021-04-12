Иран завоевал 58 лицензий на Олимпийские игры-2021 в Токио

Иранские спортсмены завоевали 58 лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Токио, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

9 апреля иранские борцы завоевали 5 лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио в рамках азиатского квалификационного турнира в Казахстане. Эта лицензия стала для сборной Ирана 58-й по счету.

Иранские спортсмены уже завоевали лицензии по 13 дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, стрельба из лука, вольная и греко-римской борьбе, велоспорт, стрельба из лука, тхэквондо, волейбол, карате, фехтование, настольный теннис и бокс. Включая выигрыш пяти квот на борьбу из 58 квот, 52 квоты зарезервированы для мужчин и шесть квот для женщин.