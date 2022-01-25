Иран еще принял решения по поводу прямых переговоров с США - глава МИД

Относительно прямых переговоров между Ираном и США глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Американцы постоянно призывают к прямым переговорам, но страна еще не приняла решения по этому поводу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Сейчас мы организуем переговоры на уровне старших экспертов, политдиректоров и заместителей министров. Мы надеемся, что сможем начать процесс реализации на этом уровне и не будем нуждаться во встречах на более высоком уровне», - заявил он.

«Для нас важно, чтобы люди знали подробности, когда мы пришли к какому-то выводу за столом переговоров, и я надеюсь, что мы до этого дойдем», - добавил он.