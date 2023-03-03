Ожидается визит главы Центробанка России в Иран

В ближайшее время ожидается визит главы Цетробанка России Эльвиры Набиуллиной в Иран, сообщил в среду посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В ближайшее время мы также станем свидетелями визита председателя Центробанка России в Иран», - сказал Джалали в видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты», сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в 2022 году Москву посетил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

В январе Фарзин сообщил, что представители Центробанков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве для облегчения финансовых и банковских операций между странами.