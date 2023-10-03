Министр нефти Ирана назвал повышение качества нефтепродуктов одной из приоритетных задач

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Овджи объявил о запуске установки для очистки дизельного топлива на НПЗ в Исфахане, передает Trend.

Овджи подчеркнул, что это позволяет ежедневно очищать 16 миллионов литров дизельного топлива. Благодаря модернизации данной установки, ежедневное производство дизельного топлива стандарта Евро-5 может достичь 20 миллионов литров.

Министр нефти также отметил, что повышение качества нефтепродуктов и снижение содержания серы являются одной из приоритетных задач министерства нефти в текущем правительстве.