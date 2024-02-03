Обнародованы данные по экспорту металлопродукции Ирана за девять месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года) Иран экспортировал 2,477 миллиона тонн стальной продукции, сообщили в Иранской ассоциации производителей стали (ISPA), передает Trend.

Экспорт стальной продукции страны за этот период вырос на примерно один процент по сравнению с прошлым годом, составив 2,458 миллиона тонн за аналогичный временной промежуток.

ISPA также сообщила, что в течение девяти месяцев текущего года в Иране было произведено 16,626 миллиона тонн металлопродукции. Производство стальной продукции в стране за этот период выросло на 0,25 процента, составив 16,586 миллиона тонн по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

По последнему отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), в ноябре 2023 года производство стали в Иране достигло 3,0 миллиона тонн, что на 7,6 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Отчет WSA также указывает на общее увеличение производства сырой стали в Иране на 0,6 процента в первых 11 месяцах 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 28,1 миллиона тонн. Согласно данным WSA, Иран сохраняет 10-е место в мировом рейтинге производства стали за указанный период. Мировое производство стали за 11 месяцев увеличилось на 0,5 процента, составив 1,715 миллиарда тонн по сравнению с первыми 11 месяцами 2022 года.