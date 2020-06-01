В Иране готовы продолжить поставки топлива в Венесуэлу, если поступит запрос
Иранская сторона готова поставить в Венесуэлу новую партию топлива, если Каракас об этом попросит. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы отправить больше танкеров, если Каракас сделает запрос о новых поставках", - сказал он. Мусави добавил, что это является законным правом Тегерана и Каракаса.
20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.
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