Максимальное использование ж/д потенциала Азербайджана и Ирана повысит уровень торгового сотрудничества – член Торговой палаты

БАКУ /Trend/ - Максимальное использование потенциала железных дорог Азербайджана и Ирана позволит повысить уровень торгового сотрудничества между двумя странами.

Об этом в четверг сказал Trend член ирано-азербайджанской Торговой палаты, глава Аграрной ассоциации Ирана Али Резванизаде.

По его словам, азербайджанская сторона проявляет большой интерес к увеличению объемов транзита с использованием железных дорог.

Резванизаде отметил, что одна из проблем транзита – отсутствие электронной системы.

Он добавил, что как бизнесмен готов учредить в Азербайджане компанию и предпринять шаги по созданию навигационной системы товарных поездов, передав эту систему в пользование ЗАО «Азербайджанские железные дороги»: «Таким образом, бизнесмены смогут отслеживать местонахождение своих грузов».

По словам Резванизаде, в настоящее время посредством Астаринского железнодорожного терминала ежедневно в Иран отправляется 35 вагонов с грузами в объеме около 2 тыс. тонн. Каждый день Иран экспортирует 600-700 тонн грузов. За последние два года объем перевалки на этом терминале составил около 2 млн тонн: «Если планы, связанные с терминалом, будут реализованы, то эту цифру можно довести до 5 млн тонн в год».

Он также сказал, что ежегодно Иран импортирует 2 млн тонн растительного масла, основная часть которая ввозится через южный регион страны: «Россия - одна из основных стран, экспортирующих растительное масло, и Иран является его импортером. В настоящее время масло импортируется морским путем, тогда как это можно делать и посредством железной дороги».

Отметим, что Аграрная ассоциация Ирана ведет деятельность в 16 странах, в том числе и в Азербайджане.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)