Иран занял 19-е место в мире по объему экспорта стальных слитков
По итогам 2019 года Иран занял 19-е место в мире по объему экспорта сальных слитков и 53-е место в мире по экспорту стальной продукции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Согласно данным «Trade Map», по итогам 2019 года Иран занял 159-е место по объему импорта стали среди 196 стран.
Как сообщает «Trade Map», Исламская Республика в 2019 году занял 53-е место по объему экспорта стальной продукции. Кроме того, Иран заняла 85-е место по объему импорта стальной продукции среди 226 стран.
Таким образом, объем импорта стальных слитков в Иран составил $42 млн, а стальной продукции — $302 млн.
Объем экспорта стальных слитков и стальной продукции из Ирана составил $312 и $252 млн соответственно.
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