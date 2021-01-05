Москва и Тегеран согласовывают сроки очной встречи по вакцине

Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в области производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве исламской республики в Москве, передает Trend.

"Даты этой встречи должны быть согласованы сторонами. Скорее всего, в ней будут принимать участие заместители министров здравоохранения", - указали в диппредставительстве.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия" заявил о решении сторон провести такую встречу. По его словам, на данном этапе в Иране изучают данные по российским вакцинам.

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.