Во время пандемии коронавируса промышленность Ирана выросла на 7-7,5%

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявил, что во время пандемии коронавируса промышленность страны выросла на 7-7,5%, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Али-Реза Разм-Хоссейни сказал, что последние 11 лет были названы экономическими терминами Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, а текущий год был назван «Производство: поддержка и устранение барьеров», что демонстрирует стратегию Ирана по увеличению производства и процветающей экономике.

Сказав, что Иран выдает разрешение на производство в промышленных городах за один день, Разм-Хоссейни отметил, что у страны есть многочисленные планы по поддержке производства, предоставлению банковских кредитов и облегчению выдачи разрешений, сообщает IRNA.

Он также сказал, что в настоящее время Иран является экспортером медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда как в прошлом году у него были проблемы с удовлетворением собственных потребностей в ужасных условиях пандемии COVID-19.

Разм-Хоссейни добавил, что стране удалось сэкономить шесть миллиардов долларов, запретив импорт ненужных товаров, как было приказано Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, и с производством товаров на три миллиарда долларов Ирану удалось сэкономить девять миллиардов долларов.