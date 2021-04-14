Иран представил 3 новых изделия, используемых в лазерной промышленности

Три продукта, представленные на церемонии с участием президента Ирана Хасана Рухани по видеоконференции в провинции Альборз, включали лазерный диск мощностью 5 кВт, лазерное волокно мощностью 2 кВт, основанное на тандемной обвязке, и лазерное волокно мощностью 10 кВт, используемое для лазерной обработки, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

В последние годы, после того как США вновь наложили санкции против Ирана, ограничения превратились в мост к самоокупаемости в производстве различного оборудования в лазерной промышленности страны.

После того, как иранские исследователи получили доступ к технологии, были сэкономлены значительные суммы иностранной валюты. Например, александритовый лазер стоит более 100 000 долларов за иностранную модель, но он производится внутри страны по цене от 50 000 до 60 000 долларов.

Ирану в январе удалось создать сверхмощные лазеры, чтобы войти в пятерку стран мира, обладающих ноу-хау, сообщает Fars News.

Тепловое испытание сверхмощного лазера мощностью 10 кВт было проведено 9 января в Национальном центре лазерной науки и технологий Ирана (INCLST).