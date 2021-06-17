500 простаивающих малых шахт были восстановлены по всему Ирану за два года

500 простаивающих малых шахт были восстановлены по всей стране в течение двухлетнего периода с июня 2019 года по июнь 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, объявил глава Иранской организации по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) Ваджихолла Джафари.

Чиновник заявил, что с начала текущего иранского календарного года (21 марта) в стране возрождена 101 шахта.

Отметив, что с начала реализации упомянутого плана (июнь 2019 г.) было возрождено 500 малых шахт, глава IMIDRO отметил, что реализация этого плана все еще продолжается, а надлежащая практика создаст более благоприятные условия для возрождения этих типов шахт, что в конечном итоге приведет к увеличению занятости и производства на шахтах.

Как ранее заявлял Джафари, в предыдущем 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта) по всей стране были восстановлены 253 простаивающие малые шахты.

По его словам, план по возрождению простаивающих шахт в прошлом году выполнен на 126 процентов.

Джафари также сообщил, что в рамках указанной программы в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 200 шахт.

Как сообщалось, в рамках указанной программы в прошлом году было выявлено и определено приоритетность 672 простаивающих шахт, а на 194 шахтах проведены диагностические процедуры для определения причин остановки их добычи.