Экспорт шафрана из Ирана за 7 месяцев составил $60 млн

Объем экспорта шафрана из Ирана составил $60 млн за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта - 22 октября). Об этом сообщил пресс-секретарь Таможенного управления Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Латифи отметил, что за указанный период из Ирана было экспортировано 120 462 кг шафрана на сумму $60 млн.

Он напомнил, что за прошедший иранский год (завершился 20 марта) страна экспортировала 424 429 кг шафрана на сумму более $190 млн в 60 зарубежных стран.

Иран — крупнейший производитель шафрана в мире, который обеспечивает 90% его мирового производства.