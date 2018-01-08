Глава МИД Ирана намерен встретиться с представителями ЕС по ядерной сделке

8 января 2018 13:11 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что представители ИРИ и трех стран ЕС намерены провести консультативную встречу по поводу соглашения по иранской ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Зариф отметил, что встреча будет посвящена "деструктивной политике США по отношению к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий)". Возможная дата и место проведения встречи не называются.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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