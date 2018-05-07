Иран обещал "болезненный" ответ в случае выхода США из ядерной сделки

7 мая 2018 12:37 (UTC+04:00)

Ответ Тегерана в случае выхода США из ядерной сделки будет болезненным для Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"Выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому — ред.) — дело непростое, действия Ирана в ответ на этот шаг будут невообразимыми и весьма болезненными для Америки", — приводит телекомпания IRIB его слова.

Он отметил, что Тегеран разработал различного рода опции на случай, если США выйдут из ядерной сделки, а сам выход станет поворотным моментом в формировании еще большего недоверия к правящей верхушке США, сообщает телекомпания.

По словам Касеми, Иран не станет первым выходить из ядерной сделки, однако примет "необходимые решения", если Совместный всеобъемлющий план действий не будет приносить пользу иранскому народу.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"
США 10:36
На юго-западе Ирана более 80 человек пострадали при землетрясении
Общество 10:27
Нетаньяху заявил об особенности предстоящей встречи с Путиным
Израиль 10:07
Макрон: Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне‍
Европа 09:33
Нефть дорожает на опасениях инвесторов по поводу отношений США и Ирана
Энергетика 09:29
Не менее 30 домов разрушены потоками лавы извергающегося на Гавайях вулкана
США 08:55
В США при стрельбе в общественных местах за два года погиб 221 человек
США 02:43
Британия старается убедить США не выходить из соглашения по Ирану
Европа 00:55
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество 00:31
В Иране 16 женщин приговорили к тюремному заключению за причастность к ИГ
Общество 6 мая 21:28
Миннефти Ирана о совместной разработке с Азербайджаном блоков на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 6 мая 21:09
В Тегеране выступили против завышения цен на нефть
Экономика 6 мая 20:42
Французский министр потребовал от Трампа извинений за высказывания о терактах в Париже
Европа 6 мая 19:45
Нетаньяху заявил о готовности к войне с Ираном
Израиль 6 мая 14:48
Рухани: Выход США из ядерной сделки не отразится на жизни иранцев
Ядерная программа 6 мая 12:29
Турция примет ответные меры против США в случае блокировки поставок F-35 - Чавушоглу
Турция 6 мая 12:02
Министры энергетики Азербайджана и Ирана обсудят перспективы сотрудничества
Энергетика 6 мая 11:33
Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране
США 6 мая 07:30