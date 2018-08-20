Глава МИД Ирана: Согласие Тегерана на сделку по атому могло быть ошибкой

Решение Тегерана заключить сделку по атому могло быть ошибочным, поскольку США отличаются болезненной зависимостью от введения санкций в отношении других государств. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

Говоря о готовности властей Ирана пойти на договоренности с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Зариф констатировал: "Возможно, что это было одной из ошибок". "Мы полагали, будто США усвоили, что, по крайней мере, когда дело касается Ирана, санкции создают экономические трудности, но не приводят к задуманным результатам в сфере политики, - добавил он. - И я думал, что американцы усвоили этот урок. К сожалению, я ошибался".

"Я полагаю, что в США есть болезнь - и это пристрастие к санкциям. Даже в период пребывания у власти администрации [президента Барака] Обамы США в большей степени делали акцент на сохранении тех санкций, которые она не сняла, чем на выполнении своих обязательств относительно санкций, которые она сняла".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

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