Австрия еще раз сделала акцент на сохранении СВПД

9 января 2019 13:29 (UTC+04:00)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен еще раз подтвердил свою поддержку ядерной сделки с Ираном и его сохранение в качестве очень важного достижения, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ван дер Беллен на встрече со своими послами по случаю Нового 2019 года в Хофбурге поддержал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и назвал его достижением многолетних совместных переговоров.

Ранее в прошлом году в ходе визита президента Ирана в столицу Австрии, Ван дер Беллен, говоря о проведении ядерных переговоров в стране, назвал встречу ключевым элементом в предотвращении распространения ядерного оружия и подчеркнул свою поддержку и Европейского союза СВПД.

Ранее президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

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