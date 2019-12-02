Замглавы МИД Ирана обсудил в Пекине ядерную сделку

2 декабря 2019 12:00 (UTC+04:00)

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили ядерную сделку. Об этом в понедельник сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одной из тем обсуждения стало заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел, которое запланировано на 6 декабря.

"Ядерная сделка - это большое достижение дипломатии, и наши друзья из Китая согласились с тем, что это соглашение нужно сохранить, - сказал Арагчи по итогам переговоров. - В связи с этим мы рассмотрели различные идеи по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

После встречи с заместителем главы МИД Китая Арагчи отправился в Токио, где также намерен обсудить с японскими коллегами вопросы, связанные с ядерной сделкой.

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