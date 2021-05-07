Белый дом назвал хорошим знаком непрямые контакты США с Ираном

Американская администрация считает хорошим знаком непрямые контакты США и Ирана в Вене в рамках переговоров о возвращении Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе исламской республики. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда знали, что это будет долгий и сложный процесс, но мы также считаем хорошим знаком то, что за последние несколько недель были дипломатические контакты, даже по непрямым каналам, с Ираном. Был достигнут определенный прогресс", - отметила она.