Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки

Иранская сторона согласовала позиции по ядерной сделке со странами - участницами соглашения. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы согласовали позиции по важным и основным вопросам со [странами] "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция, США и Германия)", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "США должны быть первыми, кто вернется с исполнению своих обязательств". "Как только мы увидим, что они это делают (исполняют свои обязательства по ядерной сделке), то сами вернемся к исполнению обязательств", - сказал Роухани.