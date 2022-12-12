МИД Австрии: ЕС не хочет отказываться от возможности восстановить ядерную сделку с Ираном

Европейский союз (ЕС) не хочет отказываться от переговоров, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейцы всегда играли роль связующего звена, поддерживающего переговоры по ядерной сделке. Мы не хотим совсем закрывать эту дверь", - сказал политик.

По его словам, Европейский союз намерен восстановить ядерную сделку, если появится такая возможность, и тем самым предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе Персидского залива. "Де-факто складывается впечатление, что Иран закрыл окно возможностей для переговоров <...>. Думаю, что поезд почти ушел", - добавил дипломат.