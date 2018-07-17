Суд ООН принял жалобу Ирана на санкции США

17 июля 2018 19:52 (UTC+04:00)

Международный суд ООН принял иск, который власти Ирана подали против США в связи с введением односторонних санкций, говорится в заявлении, передает РИА Новости.

В понедельник глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за незаконное введение санкций.

"Исламская Республика Иран вчера инициировала судебное разбирательство против Соединенных Штатов Америки в Международном суде", — сообщил судебный орган ООН.

Согласно иску, Иран обвиняет США в нарушении Договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году. Отмечается, что одновременно Иран подал запрос на указание обеспечительных мер, которые в ожидании решения суда помогут сохранить права ИРИ в рамках договора.

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