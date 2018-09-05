МИД Ирана рассказал, при каких условиях страна не выйдет из ядерной сделки

Заместитель главы МИДа Ирана по политическим делам Аббас Аракчи (Seyed Abbas Araqchi) в среду заявил, что Иран не будет выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пока страна может продавать свою нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Тасним.

Второй блок антииранских санкций США должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться, в частности, энергетического сектора Ирана. Но представитель МИДа допустил, что поставки нефти могут продолжиться и после 4 ноября, несмотря на введение санкций. В этом случае Иран продолжит работу в рамках СВПД и далее. "И даже после 4 ноября, когда США официально восстановят санкции, если мы все еще сможем продавать нефть, мы можем рассмотреть вероятность продолжения работы с СВПД", — приводит слова замминистра агентство.

"Мы четко заявили европейцам, что если наши основные интересы в том, что касается СВПД, (а именно) продажа нефти… не будут сохранены, то оставаться в рамках соглашения далее для нас не будет нести никакой выгоды… До тех пор, пока мы можем продавать нефть, оставаться в СВПД будет в наших собственных интересах", — подчеркнул Аракчи и призвал европейских участников СВПД выполнить их обещания о контрмерах к санкциям США против Ирана до 4 ноября, отметив, что любые действия, предпринятые европейцами после этой даты, будут бесполезны.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает санкции против Ирана, в том числе вторичные — против других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия соглашения с Ираном. Оставшиеся в ядерном договоре государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Так, Евросоюз ввел 7 августа в действие обновленный блокирующий регламент, отменяющий на территории ЕС действие санкций США. Эта мера является частью поддержки Евросоюзом имплементации ядерного соглашения с Ираном и торгово-экономических отношений со страной. Положения блокирующего устава также направлены на возмещение европейским компаниям убытков, связанных с санкциями.

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