В Иране завершились парламентские выборы

Избирательные участки в Иране закрылись, завершив проходившие в пятницу парламентские выборы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выборы в парламент Ирана стартовали в 8.00 и должны были завершиться в 18.00, но голосование в ряде районов неоднократно продлевалось - как заявляли власти, в связи с большим число избирателей на участках.

Голосование завершилось в полночь (00.30 GMT+4) – время, которое, как заявлял официальный представитель штаба по проведению выборов Эсмаил Мусави, является предельным.

С утра чиновники сообщали об очередях на многих избирательных участках, а государственное телевидение допоздна в прямом эфире показывало кадры избирательных участков в различных городах с голосовавшими иранцами.

Выборы проходили в целом спокойно, но при усиленных мерах безопасности, хотя правоохранители не сообщали о каких-то серьезных инцидентах, а государственные органы указывали на отсутствие существенных нарушений.

"Я был на прямой связи с провинциями, узнавал у руководителей наших подразделений там, как проходят выборы. К счастью, до сих пор сообщений о каких-то серьезных нарушениях у нас не было, были различные вопросы, но они не влияли на выборы", - заявил Аббас Али Кадходаи, спикер Совета по охране конституции, наблюдающего за проведением выборов. Его заявление вечером распространило государственное телевидение.

В то же время иранские СМИ сообщали о задержании нескольких десятков человек за покупку и продажу голосов на выборах. Так, агентство Mehr сообщило о задержании 30 человек в городе Пакдашт неподалеку от Тегерана, ряд новостных порталов также сообщали о задержании девяти человек в Баболе на севере Ирана.

На парламентских выборах за 290 депутатских кресел борются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.

Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции.