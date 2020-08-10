Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран

Послание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран было продиктовано и сделано в одностороннем порядке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее ССАГПЗ в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар, обратился в СБ ООН с требованием продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.

"К сожалению, похоже, что так называемый Совет сотрудничества Персидского залива стал представителем некоторых недальновидных людей внутри совета и за пределами региона, которые проводят антииранскую политику", - сказал Мусави.

"ССАГПЗ находится на пике своей неэффективности. Кроме того, внутренние разногласия и нереалистичная политика сделали совет бесплодным. Поступая таким образом, он игнорировал реалии региона и закрыл глаза на факты и приоритеты в этой сложной ситуации", - сказал он.