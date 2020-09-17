Перед посольством Армении в Тегеране прошла акция протеста

БАКУ /Trend/ - Иранские студенты провели перед посольством Армении в Тегеране акцию протеста против открытия Ереваном дипломатического представительства в Израиле, сообщает в четверг Trend.

Студенты скандировали лозунги с призывом о пересмотре Арменией этого решения и отзыве своего посла. Было выражено мнение, что данное решение Армении наносит ущерб ее дружественным отношениям с Ираном.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)