Перед посольством Армении в Тегеране прошла акция протеста
БАКУ /Trend/ - Иранские студенты провели перед посольством Армении в Тегеране акцию протеста против открытия Ереваном дипломатического представительства в Израиле, сообщает в четверг Trend.
Студенты скандировали лозунги с призывом о пересмотре Арменией этого решения и отзыве своего посла. Было выражено мнение, что данное решение Армении наносит ущерб ее дружественным отношениям с Ираном.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
МИД Беларуси проинформирован о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами
Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка