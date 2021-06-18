Зариф проголосовал на президентских выборах Ирана в Анталии

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в пятницу проголосовал на 13-ых президентских выборах Ирана в Анталии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Министр иностранных дел Ирана, который находится в Турции для участия в дипломатическом форуме в Анталии, проголосовал на президентских выборах в этом городе.

13-ые президентские выборы, шестой тур выборов в муниципальные советы городов и деревень, первый промежуточный срок для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и второй промежуточный срок для пятого тура выборов в Совет экспертов начались по всей стране в пятницу утром в 7 часов.

59 млн 310 тыс. 307 человек имеют право голосовать в 13-х президентских выборах, шестом туре выборов муниципальных советов городов и сел и первом промежуточном сроке на 11-м туре парламентских выборов в Иране. 1 млн 392 тыс. 148 человек впервые могут участвовать в выборах, 706 988 из которых - мужчины, 685 тыс. 160 человек - женщины.

3,5 млн иранцев, проживающих за границей, 18 июня могут голосовать в 234 избирательных участках. 13-е президентские выборы в Иране освещают 500 журналист из 39 стран.