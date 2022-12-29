Окно переговоров для достижения соглашения не будет вечно оставаться открытым - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в среду, что окно для достижения соглашения не будет вечно оставаться открытым иранской стороной.

Как передает Trend, Амир Абдоллахиан заявил об этом в беседе с ИРНА в кулуарах визита в Маскат, когда его спросили, повлияет ли визит в Маскат на переговоры между Ираном и мировыми державами о снятии санкций с Тегерана.

Министр иностранных дел заявил, что главной причиной его визита в столицу Омана было решение вопросов, имеющих двустороннее значение. Он, однако, высоко оценил усилия, предпринятые султаном Омана, чтобы помочь Ирану и другим сторонам найти соглашение.

"Иран приветствует любую инициативу султана Омана, направленную на содействие достижению хорошего, сильного и долговременного соглашения", - сказал Амир Абдоллахиан.

"Оман играл роль главного посредника в переговорах, которые привели к соглашению в 2015 году, - сказал министр иностранных дел, добавив, что султанат также приложил большие усилия в этом отношении за последние месяцы и все еще продолжает свои посреднические усилия".

Он сказал, что на встрече с султаном Омана он подчеркнул, что Иран не ведет переговоры ради переговоров, а скорее стремится увидеть результаты многомесячных переговоров.

Отметив, что окно для достижения соглашения не будет вечно оставаться открытым иранской стороной, Амир Абдоллахиан сказал, что "окно открыто сегодня, но если другие стороны, особенно американцы, предпочитают не отказываться от лицемерия, а западные люди не действуют реалистично, неясно, что окно, которое является открытым сегодня, останется открытым и завтра".