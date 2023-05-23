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Развитие отношений между Ираном и Индонезией приносит много пользы двум нациям - Амир Абдоллахиан

Политика Материалы 23 мая 2023 08:55 (UTC +04:00)
Развитие отношений между Ираном и Индонезией приносит много пользы двум нациям - Амир Абдоллахиан

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Визит президента Ирана в Индонезию знаменует собой не только поворотный момент в двусторонних отношениях, но и начало новой главы в отношениях двух стран

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом сказал министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдуллахиан.

"Позиции двух стран в двух регионах Ближнего Востока и Восточной Азии, культурная и цивилизационная общность и весомый потенциал для сотрудничества в различных областях, наряду с новыми требованиями международного порядка, предвещают открытие новой эры в отношениях двух стран, основанных на уважении и взаимопонимании.

Дипломатическим связям между Ираном и Индонезией сейчас исполняется восьмое десятилетие, в то время как отношения между двумя великими нациями имеют глубокие исторические корни. Народы двух стран столетия назад смогли установить глубокие связи друг с другом через ислам, а иранские и индонезийские мусульманские ученые и интеллектуалы в прошлые столетия плодотворно взаимодействовали", - сказал он.

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