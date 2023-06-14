Раиси провел переговоры с президентом Никарагуа

Президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, сообщает Trend.

На встрече также присутствовали вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, глава Министерства иностранных дел Денис Монкада и председатель Национальной ассамблеи Густаво Поррас Кортес.

Президент Раиси прибыл в Манагуа вечером 13 июня в рамках своего официального визита. В состав иранской делегации входят различные министры, включая министров здравоохранения и медицинского образования, нефти, культуры и исламской ориентации, а также экономики и финансов.

Ранее Раиси посетил Венесуэлу, где встретился с президентом Николасом Мадуро. В результате заседания межправительственной комиссии высокого уровня между двумя странами было подписано несколько значимых соглашений о сотрудничестве. После визита в Никарагуа Раиси отправится на Кубу.